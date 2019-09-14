Самобутній фестиваль ,,Свято в Старому замку” відбувся у селі Підзамочок, що на Бучаччині

Самобутній фестиваль ,,Свято в Старому замку” зібрав 8 вересня у селі Підзамочок, що на Бучаччині, сотні прихильників старовини та мистецтва, аматорів художньої самодіяльності та народних умільців.

Цей замок – одна із найдавніших фортифікаційних споруд на Тернопільщині. Фортецю збудували ще в 1600 році. Мальовничий берег річки Стрипа, таємничо-величні стіни замку створюють тут чудову атмосферу затишку.

Розпочалось святкування із молебню за мир і спокій в Україні, який відслужили представники духовенства. З вітальним словом до учасників та гостей свята звернулися перший заступник голови районної державної адміністрації Богдан Бейко, Підзамочківський сільський голова Іван Лепак та головний спеціаліст відділку культури, охорони культурної спадщини управління культури Тернопільської ОДА Ярослав Пелехатий, який передав найщиріші вітання з нагоди свята замку від т.в.о голови облдержадміністрації Івана Крисака.

Цьогорічне п’яте ювілейне святкування відзначилося яскравою концертною програмою, іграми, розвагами, розмаїтими мистецькими локаціями й смачною кухнею. Урочисто відкрив свято духовий оркестр ,,Ветеран”. Вже другий рік поспіль гостей частували гігантським запашним короваєм. Випічка важила понад 1000 кілограмів. Ще однією родзинкою фестивалю став лемківський борщ, якого місцеві депутати та активісти наварили 120 літрів. Працівники місцевого музею розповідали охочим історію Підзамочківського замку. Потішили відвідувачів концертом не лише аматори художньої самодіяльності Звенигорордського сілького клубу та Підзамочківського СБК, але й популярний тернопільський гурт ,,LOS COLORADOS”. Завершилося святкування вечірньою програмою для молоді від Dj N. Extazy з Івано-Франківська.

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