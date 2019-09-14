Три знаковых события первой недели сентября 2019

Первая неделя сентября ознаменовалась рядом важных для Украины событий. Несмотря на шквал критики со стороны сторонников предыдущей власти, Президенту Украины В. Зеленскому удалось организовать обмен пленными с РФ.

Первая неделя сентября ознаменовалась рядом важных для Украины событий. Несмотря на шквал критики со стороны сторонников предыдущей власти, Президенту Украины В. Зеленскому удалось организовать обмен пленными с РФ. Домой вернулись незаконно удерживаемые на территории РФ с ноября 2018 года 24 украинских моряка и 11 других пленных. Обмен происходил по схеме «35 на 35». Активные переговоры длились с 7 августа, и, как видим, увенчались успехом. Глава государства встречал каждого выходящего из самолета пленного лично. Все новости укр сразу же опубликовали фото и видеоматериалы эмоциональной встречи. Командующий ВМС ВСУ наградил возвращенных моряков военными орденами, воинскими званиями и почетными подарками.

К усилиям Президента с уважением отнеслись даже представители противоположной стороны. Так, российский политтехнолог и публицист С. Белковский предложил наградить В. Зеленского Нобелевской премией мира. Неизвестно, поддержит ли эту инициативу мировое сообщество, но облегчение и радость семей, которые наконец-то дождались своих сыновей, мужей и отцов, трудно себе представить.

В рамках обмена в Россию отправились российские военнослужащие, боевики и шпионы. Впрочем, ряд СМИ утверждает, что некоторые из них были не настолько опасными, как уверяют представители предыдущей власти. Например, на допрос В. Цемаха, которого подозревают в связи с катастрофой МН17, за 1,5 года представители Нидерландов не приехали ни разу. Представители РФ уверяют, что голландцы не обращались к ним насчет экстрадиции Цемаха.

Новости спорта тоже порадовали украинцев. В воскресенье, 8 сентября, украинская теннисистка Марина Чернышова победила в организованном Международной организацией тенниса турнире в Загребе. Марина Чернышова – уроженка Харькова, в настоящее время считается 400-й ракеткой мира. В ходе турнира за 2 сета она победила гражданку Венгрии Рики-Луки Яни, которая считается 276-й ракеткой мира. В качестве приза украинка получит $60 тыс., которыми сможет распорядиться по собственному усмотрению.

Тем временем в далекой Америке для посещения New York Fashion Week мать Илона Маска Мэй Маск выбрала брючный костюм, созданный украинским дизайнером Valery Kovalska. 71-летняя дама продолжает карьеру модели. К слову, ранее в смокингах из этой коллекции появлялись певицы Пинк и Карди Б, а также Блу Айви – дочь знаменитых Бейонсе и Джей-Зи.