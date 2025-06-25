Трагедія на Дністрі: на Тернопільщині дідусь врятував онука, але сам загинув

Нещасний випадок зареєстрували працівники поліції на Бучаччині 24 червня близько 17:40. Відпочинок на березі річки Дністер завершився трагедією для родини із Золотопотоцької громади.



За словами очевидців, двоє місцевих мешканців відпочивали на березі Дністра. Один із чоловіків прийшов з онуками. Діти купалися у водоймі, коли раптом один із хлопців почав тонути. Дідусь кинувся у воду, щоб урятувати онука. Йому вдалося виштовхати дитину на мілину, але сам вибратися з річки він уже не зміг.



Очевидці витягнули тіло 58-річного чоловіка, але реанімувати його не вдалося.



Судово-медичний експерт підтвердив, що причина смерті – утоплення. Поліцейські відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.



Поліція застерігає: річка — це не лише відпочинок, а й небезпека. Навіть досвідчені плавці можуть потрапити у біду через сильну течію, холодну воду чи раптові судоми.



Пам’ятайте: одна мить може змінити життя назавжди. Бережіть себе і тих, кого любите.





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