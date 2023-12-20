Ще одна добровільна пожежна команда на Тернопільщині: 54-й осередок вогнеборства на базі територіальних громад

19 грудня на Тернопільщині заступила на чергування новостворена добровільна пожежна команда. Підрозділ дислокуватиметься в селі Шили Збаразької міської територіальної громади Тернопільського району. 5 пожежників-добровольців позмінно заступатимуть на бойові чергування. В районі виїзду підрозділу 6 населених пунктів, де загалом проживає близько 6 тисяч населення.

Заступник начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Олександр Гавура привітав місцевих мешканців, представників влади з появою добровільної пожежної команди та відзначив, що наявність такого підрозділу пришвидшить реагування у випадку пожежі, чи іншої надзвичайної події та значно посилить безпекову складову в громаді.

Вогнеборцям, які відтепер дбатимуть про захист від пожеж у своєму та сусідніх селах, подарували спеціальне спорядження та ключі від пожежного автомобіля.

До слова, на території області це вже 54 осередок вогнеборства на базі територіальних громад.