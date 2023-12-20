Жінка, очікуючи на “фейкову допомогу”, втратила 51 тисячу гривень

За допомогою до працівників поліції звернулася 39-річна жителька Тернопільського району. Жінка повідомила, що в одному із месенджерів їй прийшло повідомлення про те, що родичі захисників, які загинули на війні, можуть отримати матеріальну виплату в сумі 7000 гривень.

Для отримання допомоги потерпіла перейшла за посиланням, яке було вказане в оголошенні. Подала заявку, ввела особисті дані та реквізити банківських карток. Після цього з усіх її рахунків списалися кошти, а це понад 51 тисяча гривень.

Правоохоронці вкотре наголошують, що будь-яку інформацію потрібно уточнювати лише в офіційних джерелах, не переходити за сумнівними посиланнями та в жодному разі не вводити конфіденційні дані, які стосуються електронних гаманців.