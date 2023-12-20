На Тернопільщині уже сплачено до бюджету 13 млн грн мінімального податкового зобов’язання

Головне управління ДПС у Тернопільській областінагадує, що платники податків, у яких у наявності та/або користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, мають обов’язок сплачувати податки у вигляді мінімального податкового зобов’язання (Закон України від 30 листопада 2021 року №1914). Метою його запровадження стало рішення вивести обробіток сільгоспземель з «тіні».

Звертаємо увагу, що мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) вперше визначається за звітний 2022 рік.

Так, станом на початок грудня цього року кількість платників МПЗ по Тернопільській області становить 169388громадян. Кількість сформованих податкових повідомлень–рішень – 36102. Загальна сума податковихзобов’язань, визначених в повідомленнях-рішеннях, складає49,1 млн гривень. Загальна сума уже сплаченого фізичними особами МПЗ становить 13 млн гривень.