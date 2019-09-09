Що у Шумську краще, ніж у Тернополі

6 вересня в Тернопільській обласній державній адміністрації відбулось відзначення кращих адміністраторів та кращих Центрів з надання адміністративних послуг Тернопільщини.

Переможці конкурсу:

✅????,,Кращий ЦНАП об’єднаної територіальної громади” – колектив ЦНАП Шумської міської ради;

✅????,,Кращий ЦНАП міста обласного значення” – колектив ЦНАП у місті Тернополі;

,✅????,Кращий ЦНАП районної державної адміністрації” – колектив ЦНАП Чортківської райдержадміністрації.

,,Кращий адміністратор центру надання адміністративних послуг” у номінаціях:

✅????,,Кращий адміністратор ЦНАП об’єднаної територіальної громади” – адміністратор ЦНАП Шумської ОТГ Надію Золотун;

✅????,,Кращий адміністратор ЦНАП міста обласного значення” – адміністратор ЦНАП міста Чортків Ірину Сендзюк;

✅????,,Кращий адміністратор ЦНАП районної державної адміністрації” – адміністратор ЦНАП Гусятинської РДА Любов Дідюк.