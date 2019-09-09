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Що у Шумську краще, ніж у Тернополі

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6 вересня в Тернопільській обласній державній адміністрації відбулось відзначення кращих адміністраторів та кращих Центрів з надання адміністративних послуг Тернопільщини.

Переможці конкурсу:
????,,Кращий ЦНАП об’єднаної територіальної громади” – колектив ЦНАП Шумської міської ради;
????,,Кращий ЦНАП міста обласного значення” – колектив ЦНАП у місті Тернополі;
,????,Кращий ЦНАП районної державної адміністрації” – колектив ЦНАП Чортківської райдержадміністрації.
,,Кращий адміністратор центру надання адміністративних послуг” у номінаціях:
????,,Кращий адміністратор ЦНАП об’єднаної територіальної громади” – адміністратор ЦНАП Шумської ОТГ Надію Золотун;
????,,Кращий адміністратор ЦНАП міста обласного значення” – адміністратор ЦНАП міста Чортків Ірину Сендзюк;
????,,Кращий адміністратор ЦНАП районної державної адміністрації” – адміністратор ЦНАП Гусятинської РДА Любов Дідюк.

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