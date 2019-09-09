Третій рік поспіль «Бучачагрохлібпром» залишається титульним спонсором легендарної волейбольної команди

Відомий аграрій та меценат, голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз упродовж трьох років є титульним спонсором відомої жіночої волейбольної команди Тернополя «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ».

За цей час підприємець всіляко підтримував та продовжує підтримувати волейболісток.

Як розповів директор Центру студентського спорту ТНЕУ Роман Циквас, Петро Гадз люб’язно відгукується на потреби команди, адже сам цікавиться спортом ще з юних років.

– Петро Іванович підтримує «Галичанку-ТНЕУ-ГАДЗ» вже три роки. За цей час він неодноразово допомагав у вирішенні як дрібних проблем, так і масштабних фінансових. Якось ми вперше запросили його на гру, відтоді Петро Гадз не забуває про нашу команду, адже сам – спортсмен у душі. «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» існує вже понад три десятка років. Відтоді вона встигла завоювати собі почесне місце та сформувати позитивний імідж. Були різні роки, різне фінансування та різні учасники, але я радий, що вже стільки років наша команда має заслуги перед Тернопільщиною. Завдяки таким людям, як Петро Іванович, ми впевнено посідаємо перші місця, а волейбольна спільнота за нас вболіває, – зазначив Роман Циквас.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз каже, «Галичанку-ТНЕУ-ГАДЗ» – команда, яка вартує уваги. Її учасники не лише популяризують спорт, але й своїми перемогами прославляють Тернопільщину на всю Україну.

– Волейболістки «Галичанку-ТНЕУ-ГАДЗ» мають доволі високі рейтинги у Суперлізі. Вони вдало представляють нашу область на всеукраїнських чемпіонатах й доводять, що Тернопілля – спортивний край. Завдяки свої наполегливості та праці спортсменки принесли не одну перемогу для Тернопільщини. Саме тому я вирішив стати їхнім спонсором, допомогти молодим й ініціативним людям, адже за ними – наше майбутнє, – зазначив Петро Гадз.

До слова, у 2017 році підприємство Петра Гадза виділило волейбольній команді понад 400 тисяч гривень. Саме ці кошти давали можливість спортсменкам впродовж року брати участь в змаганнях, тренуватись та робити все можливе для розвитку команди.