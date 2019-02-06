Тернопільські судді матимуть новий імідж

Рада суддів України затвердила новий зразок мантії суддів місцевих та апеляційних судів. Так, традиційну пишну мантію прикрашатиме біле жабо.

25 січня 2019 року Рада суддів України ухвалила рішення № 7, яким вирішила викласти у новій редакції технічний опис (зразок) мантії суддів місцевих та апеляційних судів.

Рада суддів України доручила Державній судовій адміністрації України вивчити до 1 березня 2019 року потреби в кількості мантій та організувати їх подальше виготовлення.

Передбачено, що мантія судді місцевого, апеляційного суду буде виготовлятися з натуральної тонкої костюмної тканини синього кольору.

У комплект суддівської мантії також входить біле жабо із штучного шовку.

Мантії шитимуть стандартних розмірів: для чоловіків – 50 розмір, для жінок – 46.

На три роки суддям видаватимуть одну мантію та 5 жабо.

З відповідним рішенням Ради суддів України можна ознайомитись за посиланням: http://rsu.gov.ua/ua/documents/93