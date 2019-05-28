Селами Тернопільщини роз’їжджають невідомі і обкрадають пенсіонерів

В області почастішали випадки, коли селами пересуваються невідомі особи та обкрадають людей похилого віку. Упродовж вихідних поліцейські задокументували два подібних випадки. Один стався у Кременецькому районі, інший – на Борщівщині, – повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Десять тисяч гривень зникло з помешкання 84-річної жительки Кременецького району після візиту двох незнайомок. За словами потерпілої, жінки прийшли до неї під приводом купівлі пір’я. Допоки одна із них розмовляла з старенькою, інша викрала гроші зі сховку господині.

Схожий випадок трапився в одному із сіл Борщівського району. Щоправда потерпіла помітила двох незнайомок, коли вони виходили вже з її хати. Пенсіонерка поралася по господарству і не замкнула вхідних дверей, чим і скористалися зловмисниці. Вже на порозі почали розповідати господині, шо скуповують старі подушки, пір’я та намагалися всіляко заговорити її. Вже після того, як невідомі пішли, потерпіла виявила крадіжку 5 тисяч гривень.

За словами потерпілих, зловмисниці пересувалися на автомобілях. Поліцейські встановлюють усі обставини крадіжок та вживають заходів щодо їх розкриття.

Правоохоронці вкотре застерігають: не впускайте до хати невідомих, зачиняйте вхідні двері, навіть коли пораєтеся по господарству та не залишайте ключі від домівок у легкодоступних місцях. Якщо ж непрохані гості вже переступили поріг, намагайтеся якомога швидше спровадити їх за двері.

Про незнайомців, що завітали до вашого села чи містечка та пропонують будь-які послуги, варто негайно повідомити поліцейським, дільничному офіцеру чи сільському голові. Працівники поліції ретельно перевірять дану інформацію.

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