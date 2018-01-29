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Шлюб за добу тепер і в Чорткові. Для учасників АТО – безкоштовний

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У Чорткові впроваджують європейські стандарти і реєструватимуть «Шлюб за добу». Таке рішення прийняли на засіданні виконкому. Робити це зможуть у комунальному підприємстві «Чортків-дім». Це рішення дає змогу Чорткову приєднатись до переліку міст, на які поширюється пілотний проект «Шлюб за добу» – це Луцьк, Дніпро, Вінниця, Миколаїв, Кам’янець-Подільський, Рівне, Житомир, Харків, Івано-Франківськ, Ужгород, Суми, Чернігів, Чернівці Тернопіль та ін.

Тарифи за надання послуг:
для інвалідів І групи та для учасників АТО – БЕЗКОШТОВНО!
у робочі дні – 1400 грн
у суботу та святкові дні – 2000 грн

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