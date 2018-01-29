За що в АТО дякують військовим капеланам Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ

Військові капелани Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ в черговий раз відвідали українських військових, що перебувають в зоні бойових дій на сході України. Разом із військовими священнослужителі відсвяткували Богоявлення Господнє.

З молитвою, колядою і подарунками військових Тернопільщини відвідали о. Володимир Топоровський, о. Микола Квич, о. Володимир Фірман та о. Михайло Живчак.

Як повідомляє отець Володимир Топоровський, капелани доставили на передову дизельний генератор, продукти, ліки та необхідні побутові речі для військових.

“Від наших воїнів, які служать в зоні АТО, складаємо слова подяки Високопреосв. Архиєпископові та Митрополитові Тернопільсько-Зборівському Василію Семенюку, вірним архиєпархії та нашому духовенству за надані матеріальні допомоги, які отримували попередньо. Найбільше тут дякують усім за постійну молитву, яка звершується в наших церквах про Мирне Небо, щоби вони живими-здоровими повернулися до своїх сімей та родин”, – розповідає отець Володимир.

Військові зустрічали капеланів тепло і щиро, радо долучалися до спільної молитви і коляди. Аби краще послужити воїнам, священики роз’їхалися по різних батальйонах. Так, вони могли поділитися різдвяною радістю і йорданським благословенням із більшою кількістю наших захисників.

“Щиро дякуємо рідному батальйону “Тернопіль” за те, що так гарно завжди приймають нас та допомагають із транспортним забезпеченням у місця де ми самотужки не в змозі доїхати, – висловлюють подяку капелани. – Цього разу на себе таку непрості місію взяв Роман (М…)., який був для нас водієм спецтранспорту та людиною яка пам’ятає про хлопців у полях”.

за повідомленням о. Володимира Топоровського