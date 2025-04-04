Теніс у будь-яку погоду: корти в Сопільче захистять від негоди

Два тенісні корти на території парку Сопільче отримають тимчасове, а саме – у осінньо-весняний період, тентове накриття. Роботи будуть проведені без залучення бюджетних коштів.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради з метою забезпечення розвитку та популяризації тенісу в місті, а також для можливості проведення тренувань та спортивних змагань в холодну пору року.

Зокрема, виконавчий комітет дозволив за рахунок громадської організації «Федерація тенісу м. Тернопіль», яка орендує тенісні корти, влаштувати тимчасове (орієнтовно з 15 жовтня по 15 квітня) безфундаментне тентове накриття, що не потребує залучення чи використання додаткової площі земельної ділянки за межами тенісних кортів.

Це дозволить захистити корти від дії зовнішніх чинників та дасть можливість комфортно використовувати спортивний простір, незалежно від погодних умов.