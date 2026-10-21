Суд повернув у власність держави пам’ятку архітектури національного значення у Тернопільській області

Заволодіння нерухомим майном шляхом протиправної державної реєстрації права власності не означає, що такий володілець набув право власності, адже реєстрація речових прав не є підставою набуття особою права власності.

Кременецька прокуратура звернулася до Господарського суду Тернопільської області з позовом до Релігійної громади про усунення перешкод у користуванні й розпорядженні майном та повернення майна державі.

Позовні вимоги обґрунтовані обставинами протиправного вибуття з володіння та користування держави об’єкта культурної спадщини національного значення – Покровської церкви 1643 року побудови. У 2018 році державний реєстратор однієї з селищних рад Кременецького району незаконно зареєстрував право приватної власності на Покровську церкву. Внаслідок цих дій Релігійна громада отримала у приватну власність комплекс будівель та храм, який за законом має належати державі. Реєстрація речового права за відповідачем створює для держави перешкоди у реалізації ним прав власника щодо даної споруди.

Дослідивши усі обставини справи, суд погодився з доводами прокуратури.

Суд встановив, що будівля Покровської церкви 1643 року є пам’яткою архітектури національного значення та перебуває у державній власності. Жодним уповноваженим органом не приймалися рішення про передачу Покровської церкви у власність Релігійної громади. Наявні у справі докази не є первинними правовстановлюючими документами, на підставі яких Релігійна громада набула б у законний спосіб право власності на пам’ятку архітектури національного значення – Покровську церкву 1643 року. Вказані докази підтверджують надання відповідачу майна виключно у тимчасове безоплатне користування для задоволення релігійних потреб та не могло призвести до зміни форми власності чи вибуття спірного об’єкту з державної власності.

Водночас державна реєстрація права власності на будівлю за Релігійною громадою за відсутності правовстановлюючих документів та з порушенням вимог реєстраційного законодавства, не свідчить про виникнення у відповідача права власності на вказаний об’єкт та не є способом набуття власності.

При цьому суд зауважив, що нездійснення державою дій щодо державної реєстрації права власності на будівлю церкви не свідчить про втрату відповідного речового права держави на це нерухоме майно. Будівля Покровської церкви 1643 року побудови є державною власністю в силу приписів закону і ніколи не вибувала з володіння держави.

Відтак, суд усунув перешкоди у користуванні та розпорядженні майном державі шляхом скасування рішення державного реєстратора з одночасним припиненням права власності Релігійної громади на об’єкт нерухомого майна та повернув Покровську церкву 1643 року побудови на користь держави.

Ознайомитися з рішенням суду від 28.09.2026 у справі № 921/69/26 можна за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/140569962