У Козові освятили новий престіл і парафіяльний дім

18 жовтня, у неділю, на парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Козові освятили новий престіл, кивот, семисвічник, процесійний хрест і парафіяльний дім. Богослужіння очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк, повідомляє інфоресурс парафії УГКЦ смт. Козова

Попри несприятливу погоду, до храму прийшли численні парафіяни, щоб спільно помолитися за Україну, її народ і військо. Перед початком богослужіння митрополита привітали діти парафіяльного театру «Дивосвіт» і вручили йому коровай.

Під час богослужіння владика Теодор освятив престіл, кивот і семисвічник. Разом із ним молилися декан о. Роман Рокецький, адміністратор парафії о. Михайло Забанджала, сотрудник о. Віталій Олійник, о. Євген Гаврилишин, архидиякон Василь Лещишин і нововисвячений диякон Федір Штокало. Він проходить літургійну практику на парафії, а це богослужіння стало його першим співслужінням з єпископом.

Після Божественної літургії митрополит освятив новий процесійний хрест і подякував жертводавцям, які побажали залишитися невідомими.

Відтак духовенство та парафіяни процесійною ходою вирушили до парафіяльного дому, де владика Теодор звершив чин освячення приміщень. Зокрема, освятили парафіяльну світлицю, у якій проводять катехизацію дітей, зустрічі біблійного кола, заходи дитячого театру та зустрічі з родинами полеглих захисників. Також митрополит освятив кухню, парафіяльний архів і конференц-кімнату.

Окремою частиною події стало освячення станичної пластової домівки. Митрополит Теодор побажав юним пластунам зростати в чеснотах, зміцнювати силу духу та плекати цінності пластового виховання.

Від імені пластової спільноти подяку архипастирю висловив Володимир Пуківський — багатодітний батько, ветеран, виховник і станичний Пласту в Козові. Він привітав митрополита традиційним скобовим рукостисканням, адже владика Теодор також належить до пластового руху.