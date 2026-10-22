Сильний вітер на Тернопільщині: будьте обережні!

За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 22 жовтня вдень очікуються пориви південно-східного вітру 15–20 м/с.

Поривчастий вітер може ламати гілки та пошкоджувати нестійкі конструкції. Щоб убезпечити себе:

Тримайтеся подалі від дерев, рекламних щитів і ліній електропередач.

Не залишайте автомобілі під деревами та поблизу нестійких конструкцій.

Приберіть із відкритих балконів предмети, які може знести вітер.

Не наближайтеся до обірваних електропроводів.

Подбайте про власну безпеку та попередьте близьких!

Якщо потрібна допомога рятувальників — телефонуйте 101.