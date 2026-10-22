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Сильний вітер на Тернопільщині: будьте обережні!

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За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 22 жовтня вдень очікуються пориви південно-східного вітру 15–20 м/с.
Поривчастий вітер може ламати гілки та пошкоджувати нестійкі конструкції. Щоб убезпечити себе:
▪️ Тримайтеся подалі від дерев, рекламних щитів і ліній електропередач.
▪️ Не залишайте автомобілі під деревами та поблизу нестійких конструкцій.
▪️ Приберіть із відкритих балконів предмети, які може знести вітер.
▪️ Не наближайтеся до обірваних електропроводів.
Подбайте про власну безпеку та попередьте близьких!

Якщо потрібна допомога рятувальників — телефонуйте 101.

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