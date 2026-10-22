Приклад для дорослих: у Чорткові 15-річна Анастасія допомогла пораненим дівчатам після атаки російських дронів

Після російської атаки на Чортків 15-річна Анастасія, учениця академічного ліцею імені Романа Ляшенка, зателефонувала до рятувальників і повідомила про поранених дівчат. Міський голова Володимир Шматько назвав її вчинок прикладом того, як потрібно діяти в небезпечній ситуації, та пообіцяв відзначити ліцеїстку на рівні громади.

Про це Володимир Шматько розповів у відеозверненні, яке записав дорогою на схід України. Він їхав разом із волонтерами благодійного фонду «Покрова Чортків» до українських військових.

За словами міського голови, під час атаки російських реактивних безпілотників постраждали дві дівчини. Одна отримала поранення ніг, інша — шиї.

«Одна дівчинка в ноги, два осколки досить великих, інша дівчинка в шию. Осколок більше сантиметра його розмір, і це велике Боже чудо, що, знаю, зараз все добре, що вона отримала тільки поранення», — розповів Володимир Шматько.

Дівчина не розгубилася і викликала допомогу

Коли Анастасія побачила поранених, вона зателефонувала за номером 101, повідомила про постраждалих і чітко назвала місце події. Згодом, за словами міського голови, до дівчат підійшли дорослі, які посадили їх в автомобіль і самостійно повезли до лікарні.

«Я про цей вчинок молодої нашої ліцеїстки, яка вчиться в нашому новоствореному академічному ліцеї імені Романа Ляшенка, пані Анастасії, їй 15 років, дуже цим випадком пишаюся», — сказав Володимир Шматько.

Анастасія також повідомила про подію директору ліцею, у якому навчаються постраждалі дівчата.

Міський голова наголосив, що вчинок підлітки може бути прикладом для дорослих, як діяти під час надзвичайної ситуації.

«І це для наших дорослих є приклад, як не панікувати, робити правильні кроки, телефонувати, повідомляти локацію», — зазначив він.

Після повернення з відрядження до військових Володимир Шматько планує відзначити Анастасію на рівні громади.

«Тому дякую батькам за виховання, дякую вчителям за виховання наших сильних, незламних дітей», — додав міський голова.

Що відомо про стан поранених

За словами Володимира Шматька, увечері після атаки він відвідав дівчат у лікарнях. Обидві отримали необхідну медичну допомогу.

Дівчину, яка дістала поранення шиї, доправили до обласної дитячої лікарні, де її оперували судинні хірурги. Іншу дівчину, поранену в ноги, прооперували травматологи Чортківської центральної міської лікарні.

Міський голова подякував медикам за оперативність і злагоджену роботу.

У громаді з’ясовують, чому діти були на вулиці під час тривоги

Окремо Володимир Шматько повідомив, що комісія з’ясовує обставини перебування дітей на вулиці під час повітряної тривоги, коли в школах ще мав тривати навчальний процес.

«Тому будемо за цю ситуацію розбирати, комісія працює, щоб встановити причини, чому діти були на вулиці, а не в укритті під час навчального процесу», — сказав міський голова.

Він закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях. Особливо це стосується дітей і батьків, які іноді намагаються забрати школярів додому, коли уроки добігають кінця.

Допомога постраждалим і підтримка військових

Володимир Шматько також повідомив, що внаслідок атаки пошкодження отримали понад десять будинків у громаді. За його словами, благодійні організації, зокрема «Рокада» та «Право на захист», запропонували допомогу постраждалим. Людям уже доставили необхідні будівельні матеріали, також передбачена грошова підтримка.

Місто планує надати фінансову допомогу для ліквідації наслідків атаки та підтримати людей, які постраждали.

Раніше, за словами міського голови, атаки зазнало й село Біла, де також пошкоджені будинки. Наслідки обстежує відповідна комісія.

Сам Володимир Шматько під час запису відеозвернення прямував на схід разом із волонтерами благодійного фонду «Покрова Чортків». Військовим везли автомобілі, Starlink, інверторні генератори, будівельні матеріали та шини — усе, що вони просили передати. Також волонтери планували вручити захисникам відзнаки та передати вітання від громади.