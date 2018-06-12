Теребовлянська районна лікарня підсилює свої потужності. Тепер тут відкрили сучасне дитяче відділення

У Теребовлянській центральній районній лікарні відкрили повністю оновлене, модернізоване та забезпечене усім необхідним обладнанням дитяче відділення. Нове відділення – зручне, затишне, і щонайважливіше, – привітне до маленьких пацієнтів! Участь у його відкритті взяло керівництво області та району.

Для того, щоб дітки могли обслуговуватися в зручних умовах, як розповів головний лікар Михайло Никеруй, дитяче відділення, яке знаходилося на відстані від центрального корпусу, перенесли на третій поверх центрального корпусу.

«До цього тут знаходилося неврологічне відділення, яке ми перенесли на 1-ий поверх і реорганізували в терапевтично-неврологічне відділення. Реконструкція тривала близько півроку. Вартість робіт – майже 800 тис. грн. Це кошти субвенції з державного бюджету, кошти з бюджету районної ради та стабілізаційна дотація. За рахунок цих коштів вдалося оснастити відділення необхідним обладнанням для обстеження та лікування маленьких пацієнтів. А це означає, що відтепер наші пацієнти отримуватимуть ще якісніші та доступніші медичні послуги», – зазначив Михайло Никеруй.

Те, що Теребовлянська районна лікарня є однією з кращих та дбає про свій розвиток й ефективно використовує ресурси, які надходять чи то у вигляді субвенції з державного бюджету, чи благодійних внесків, чи спонсорської допомоги, підтвердив й голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Він наголосив, що кошти, спрямовані на капітальні вкладення, дозволяють підвищити якість надання медичних послуг.

«Торік на цей лікувальний заклад ми спрямували 1 млн. 700 тис. грн. Для нас сьогодні пріоритет у наданні медичних послуг – це якість. І тому ми заохочуємо і підтримуємо їх економію. З цією метою також з Державного фонду регіонального розвитку на утеплення лікарні буде спрямовано понад 3 млн. грн. Сподіваюся, що зекономлені кошти за рахунок енергоефективних заходів у лікарні спрямують на її модернізацію», – підкреслив голова ОДА.

Додамо, що минулого літа у цій же лікарні відкрили повністю оновлене пологове відділення. Сьогодні Степан Барна, перебуваючи у медзакладі, привітав щасливих матусь із народженням їхніх малюків.

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