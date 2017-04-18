До найвідомішого бузька Артура з Тернопільщини повернулась самиця

Аліса покинула Артура ще в кінці минулого літа – відлетіла у теплі краї.

До найромантичнішого лелеки Тернопільщини Артура таки прилетіла із вирію його самиця. Він її прочекав більше півроку. Він не полетів в теплі краї, а залишився в Україні і через тугу за подругою навіть відмовлявся їсти. Тепер вони знову пара. Утім, самиця не надто тримається їхнього гніздечка. Тому Артур робить усе, аби вона не втекла до іншого, йдеться в ТСН.

Воз’єднання цієї пари чекала чи не уся Україна. Аліса покинула Артура ще в кінці минулого літа – відлетіла у теплі краї . У гнізді з’явилася лише декілька днів тому, не відразу, як повернулася.

“Ми бачили, що летіла, було дуже багато лелек. Артур підскакував на хаті, кликав, кликав, але ніхто до нас не прилетів”, – розповідає господар птаха.

Як він її чекав, словами не описати. Артур не їв, усю зиму сумував у курнику, не хотів повертатися у гніздо. Цей лелека уже чотири роки як домашній птах. Сільський ветеринар Іван Підкова колись врятував скаліченого бузька і прихистив у власному хліві. Артур навіть почав недалеко літати. А пізніше звив гніздо на ветеринаровій хаті і привів туди Алісу. Утім, у теплі краї з нею не вирушив.

Нині вона нарешті повернулася з вирію. І майже одразу пара взялась клекотати. Потому Артур трохи нагримав на Алісу . Вона, схоже, образилася і не підходила до нього. Утім, врешті вони помирилися. Господарі певні, у пари медовий місяць.

Артур дуже змінився, став хазяйновитим, усенький день мостить гніздо. До людей на подвір’я не спускається, бо харчується тим, що дружина у дзьобі приносить.

Одностайні господарі в єдиному – незабаром у них на даху з’являться пташенята.