17:48 | 2.09.2022
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Тернопільщина готова до опалювального сезону

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Тернопільщина готова до нового опалювального сезону.Усі котельні повністю перевірені й придатні для застосування. Деякі з котелень, що працювали з використанням газу переоснастили на випадок, якщо з’являться проблеми з газопостачанням. Працюватимуть вони на альтернативних видах палива й подаватимуть тепло в школи, садки та медзаклади міста.

Тарифи на газ на опалювальний сезон 2022/2023 р для населення залишилися без змін – 7, 96 грн/куб.м. Тариф діятиме до кінця квітня 2023 року.

Цьогоріч опалювальний сезон розпочнуть тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура буде нижчою 8 градусів тепла.

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