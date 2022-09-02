Тернопільщина готова до опалювального сезону

Тернопільщина готова до нового опалювального сезону.Усі котельні повністю перевірені й придатні для застосування. Деякі з котелень, що працювали з використанням газу переоснастили на випадок, якщо з’являться проблеми з газопостачанням. Працюватимуть вони на альтернативних видах палива й подаватимуть тепло в школи, садки та медзаклади міста.



Тарифи на газ на опалювальний сезон 2022/2023 р для населення залишилися без змін – 7, 96 грн/куб.м. Тариф діятиме до кінця квітня 2023 року.

Цьогоріч опалювальний сезон розпочнуть тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура буде нижчою 8 градусів тепла.