Тернополянину, який підтримував війну в Україні, суд пом’якшив покарання

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу обвинуваченого Олександра Ч. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 23 червня 2022 року, – повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Як встановлено судом першої інстанції, 63-річний мешканець м. Тернопіль Олександр Ч., діючи умисно, з ідеологічних та політичних мотивів, з метою обміну інформацією з необмеженою кількістю осіб у період із 21 по 26 лютого 2022 року розмістив на власній сторінці (акаунті) загальнодоступної соціальної мережі «Facebook» матеріали із закликами підтримки воєнних дій країною агресором – російською федерацією на території України.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду від 23 червня 2022 року Олександра Ч. визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 463 КК України (публічні заклики до агресивної війни, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій), та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 років.

Довідково: санкція статті 436 (пропаганда війни( передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до 2-ох років, або арешт терміном до 6 місяців, або позбавлення волі строком до 3-ох років.

Не погодившись із судовим рішенням в частині призначеного покарання, обвинувачений подав апеляційну скаргу і просив пом’якшити покарання та на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду Олександр Ч. повністю визнав свою провину та просив зважити на стан його здоров’я, оскільки перебуває під медичним спостереженням через хворобу Паркінсона. Проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що з урахуванням наведених обставин покарання Олександру Ч. належить пом’якшити.

Разом із тим, доводи обвинуваченого стосовно застосування до нього положень ст. 75 КК України колегія суддів визнала безпідставними з таких міркувань. Так, обираючи вид відбування покарання, суд першої інстанції врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину та його підвищену суспільну небезпеку. А саме, що Олександр Ч. систематично розміщував на власній сторінці у соцмережі «Facebook» заклики з пропагандою війни безпосередньо перед початком та під час збройної агресії російської федерації. Розміщені ним публікації були доступні широкому колу користувачів соціальної мережі «Facebook», що дає підстави вважати такі його дії максимально небезпечними в умовах воєнного стану, введеного в Україні з 24 лютого 2022 року.

З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу обвинуваченого Олександра Ч. задовольнила частково. Вирок суду першої інстанції змінила та призначила йому покарання у виді позбавлення волі строком 2 роки.