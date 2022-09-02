У Тернополі судять чоловіка, який продав волонтерських бронежилетів на майже млн. грн.

31 серпня 2022 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисників підозрюваного Ігоря Г. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12 серпня 2022 року стосовно обраного Ігорю Г. запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 315 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 781 тис. 515 грн., – повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування Ігорю Г. повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану).

Санкція ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-ох років та з конфіскацією майна.

А саме, що 29 квітня 2022 р., опівночі, Ігор Г. під приводом волонтерської діяльності завіз на територію України 102 бронежилети та 17 шоломів для безоплатної передачі Збройним Силам України. У митній декларації підозрюваний вказав, що вироби відправив зі Сполучених Штатів Америки його брат, отримувачем є очолювана ним благодійна організація, а кінцевим споживачем – ЗСУ.

Однак того ж дня Ігор Г. продав 49 бронежилетів за 620 тис. грн. Хоча, за результатами комплексної експертизи, ринкова вартість бронежилетів становила 780 тис. 402 грн. Із цих підстав Ігорю Г. пред’явлено підозру у вчинені у тяжкого злочину – продажу товарів гуманітарної допомоги на загальну суму 780 тис. 402 грн. Згідно із п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України, вказана сума у 350 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Не погодившись із обраним запобіжним заходом, захисники підозрюваного подали апеляційну скаргу та просили ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, застосувавши до їх підзахисного запобіжний захід у виді особистого зобов’язання, або зменшити розмір застави до 80 розмірів прожитковий мінімуму для працездатних осіб (198 тис. 480 грн), оскільки визначений розмір застави є непомірним для родини Ігоря Г. При цьому вказали, що на його утриманні перебуває четверо малолітніх дітей та дружина. Водночас вважали, що міцні соціальні зв’язки підтверджують відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, заслухавши доповідь судді, доводи захисників Ігоря Г. та самого підозрюваного, думку прокурора, проаналізувавши матеріали справи в межах апеляційної скарги і прийшла до висновку, що на даному етапі розслідування саме обраний судом першої інстанції вид запобіжного заходу забезпечить виконання Ігорем Г. покладених на нього процесуальних обов’язків.

Повний текст ухвали буде проголошено 2 вересня 2022 року.