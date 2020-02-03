Байковецька громада матиме власну Мистецьку школу

30 січня навчальна кімната у приміщенні старостату в Гаях-Шевченківських, в якій займається хоровий клас Великобірківської музичної школи, був переповнений батьками учнів. На зустріч завітали заступник Байковецького сільського голови Віктор Пулька та начальник відділу культури, молоді та спорту Роман Сушко.

Зокрема, Віктор Володимирович розповів про те, що в Байковецькій громаді буде створено Мистецьку школу. Таке стратегічне рішення прийнято у зв’язку з тим, що громада збільшується, відповідно зростає попит мешканців на культурні послуги: є багато дівчат та хлопців, котрі хочуть вивчати мистецтво співу, живопису, гри на музичних інструментах…

З огляду на це, хоровий клас, який діє у Гаях-Шевченківських, після оформлення усіх юридичних нормативів, має перейти в Мистецьку школу Байковецької громади.

Звісно, у батьків було багато запитань стосовно того, що буде з дітьми, які навчаються у хоровому класі, чи будуть вони займатися у перехідний період, чи залишиться їхній викладач?

Віктор Пулька та Роман Сушко розвіяли усі сумніви: заняття дітей не припиниться ані на день, а триватимуть згідно з розкладом.

Треба зазначити, що інформація про створення у громаді Мистецької школи була сприйнята присутніми з ентузіазмом.