Тернопільська область: минулої доби рятувальники 22 рази залучались до ліквідації наслідків надзвичайних подій

8 серпня співробітники підрозділів ГУ ДСНС України у Тернопільській області ліквідували 3 пожежі: зокрема, пожежу загоряння трави на площі 30 м.кв в селищі Підволочиськ, 2 пожежі транспортних засобів: автомобіля «Opel Vectra», в місті Зборів та самоскиду «MAN», в селищі Скала-Подільська.

Також рятувальники брали участь у ліквідації наслідків ДТП, що виникло за участю 4-х легкових автомобілів в м. Тернопіль на вулиці Микулинецька та 14 разів залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах на території Великоберезовицької, Вишнівецької, Заліщицької, Збаразької, Теребовлянської, Іванівської, Гримайлівської та Хоростківської громад.

Крім того, фахівці групи піротехнічних робіт знешкодили 2 боєприпаси: артилерійський снаряд, калібром 76 мм та гранату М-13 часів Другої світової війни, виявлені напередодні в полі, поблизу с. Красне Зборівської ТГ

Тернопільського району. Також минулої доби на Тернопільщині виявлено ще 10 вибухонебезпечних предметів, які будуть знешкоджені піротехніками ДСНС.