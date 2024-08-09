У Кременці комунальне підприємство постійно забруднює річку та платить за це чималі кошти
Підприємство на Тернопільщині сплатило збитки, завдані довкіллю, у сумі понад 600 тисяч гривень
Комунальне підприємство Кременецької міської ради «Міськводгосп» у судовому порядку відшкодувало 662 267 грн збитків, розрахованих Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області внаслідок порушення вимог Водного кодексу України.
Зокрема, під час неодноразових перевірок у 2021 р. фахівці Інспекції виявляли, що КП «Міськводгосп» здійснювало скид стічних вод з очисних споруд в річку Іква з перевищенням встановлених норм забруднюючих речовин.
З огляду на ігнорування підприємством приписів щодо усунення виявлених недоліків та невідшкодування збитків у добровільному порядку, прокуратура в інтересах Інспекції звернулась до суду.
У результаті суд вимоги задовольнив та ухвалив рішення щодо примусового стягнення коштів.
Таким чином, збитки, завдані навколишньому природному середовищу внаслідок порушення вимог Водного кодексу України в розмірі понад 600 тисяч гривень відшкодовані в повному обсязі.
Нагадаємо, за аналогічними позовами з комунального підприємства вже стягнули понад 1 млн грн шкоди, завданої забрудненням р. Іква у 2019-2020 роках.
Вкотре наголошуємо, що покарання за знищення довкілля — неминуче!