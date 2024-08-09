На Тернопільщині самогубство вчинила дружина зниклого безвісті військового

Позавчора, 7 серпня, у місті Борщів сталася трагедія. Дружина зниклого безвісті військовослужбовця Володимира (1972 року народження) покінчила життя самогубством.

Кілька місяців тому Володимир, котрий працював на місцевій залізниці, пішов у військкомат, щоби оновити військово-облікові дані. У підсумку його мобілізували. Через певний час він опинився на фронті і після однієї з операцій зник безвісти.

Не виходячи на зв’язок з рідними, до командування частини в якій служив Володимир зателефонувала дружина Андріана і там їй повідомили, що чоловік пропав безвісти. На уточнюючи запитання, чи є ймовірність, що він живий, командування більше схилялося до версії, що Володимир загинув.

Як розповіли сусіди, Андріана взяла собі до голови цю інформацію і позавчора покінчила життя самогубством.



