Замість військової служби ремонтували будинок – на Тернопільщині судитимуть командира взводу і його підлеглого
Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно командира взводу однієї із військових частин та водія відділення цього ж взводу за фактом зловживання службовим становищем, службового підроблення та ухилення від військової служби шляхом обману (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України).
Розслідуванням встановлено, що командир взводу з квітня по грудень 2023 року залучав підлеглого військовослужбовця до будівельних робіт на об’єкті нерухомості своєї доньки у Кременецькому районі.
При цьому документально забезпечив для нього виплату «бойових» за нібито службу в зоні бойових дій. Внаслідок таких махінацій держава безпідставно втратила понад 1 мільйон гривень.
Прокурори заявили до суду цивільний позов з метою відшкодування цих збитків.
Досудове розслідування – Теруправління ДБР у Львові, оперативний супровід – ДВКР Служба безпеки України і Нацполіція.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.