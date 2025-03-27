Замість військової служби ремонтували будинок – на Тернопільщині судитимуть командира взводу і його підлеглого

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно командира взводу однієї із військових частин та водія відділення цього ж взводу за фактом зловживання службовим становищем, службового підроблення та ухилення від військової служби шляхом обману (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України).