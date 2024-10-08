Тернопільські надзвичайники врятували собак

8 жовтня о 12:35 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у колодязі в лісовому масиві у місті Заліщики опинилися собаки. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Глибина пастки становила близько 2 метрів, через що тварини не могли самостійно вибратися на поверхню.

Прибувши на місце події, рятувальники оперативно оцінили ситуацію. За до-помогою драбини-палиці вони обережно підняли собак на поверхню, звільнивши їх із пастки.