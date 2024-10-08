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Тернопільські надзвичайники врятували собак

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8 жовтня о 12:35 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у колодязі в лісовому масиві у місті Заліщики опинилися собаки.  Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Глибина пастки становила близько 2 метрів, через що тварини не могли самостійно вибратися на поверхню. 

Прибувши на місце події, рятувальники оперативно оцінили ситуацію. За до-помогою драбини-палиці вони обережно підняли собак на поверхню, звільнивши їх із пастки.

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