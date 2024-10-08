На Тернопільщині «волонтер» присвоїв швидку, яка призначалася для військових

📌Жителя Кременеччини засуджено за незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку

✅За публічного обвинувачення прокурора Кременецьким районним судом визнано винуватим та засуджено за незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України) жителя Кременецького району.

🔹Прокурором під час судового розгляду доведено, що житель Кременеччини організував протиправну схему ввезення транспортних засобів з країн ЄС до України як гуманітарну допомогу для подальшої їх реалізації з метою отримання прибутку під час дії в Україні воєнного стану. З цією метою він ввіз до України автомобіль швидкої медичної допомоги Mercedes-Benz Sprinter, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, незаконно продав вказаний транспортний засіб за 540 тисяч гривень.

🔹За результатами судового розгляду судом ухвалено вирок, яким засудженому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та, враховуючи його щире каяття, повне визнання вини, наявність на утриманні неповнолітніх дітей, звільнено від його відбування із встановленням іспитового строку 2 роки.

🔹Також за клопотанням прокурора судом прийнято рішення про негайну передачу автомобіля швидкої медичної допомоги Mercedes-Benz Sprinter для потреб Збройних Сил України, і вказаний транспортний засіб уже передано представникам однієї з військових частин, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.