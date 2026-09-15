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На війні загинув лейтенант Любомир Бонка з Тернопільщини

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Сьогодні Великодедеркальська громада отримала офіційне підтвердження загибелі свого земляка – лейтенанта БОНКА Любомира Петровича, 1990 року народження, жителя села Великі Дедеркали. Повідомляють на сторінці громади.

Любомир Бонк був командиром роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону військової частини А3***.

З честю та гідністю він виконував свій військовий обов’язок, мужньо захищав Україну, її свободу та незалежність.

7 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі міста Слов’янськ Краматорського району Донецької області життя нашого Захисника обірвав ворожий удар РСЗВ.

Йому було лише 36 років…

Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого Захисника🕯️
Вічна пам’ять, шана і слава Герою!
Зустріч полеглого військовослужбовця відбудеться завтра,16 вересня, орієнтовно о 16:00 біля Алеї Пам’яті. Чин поховання – у четвер, 17 вересня, о 11:00.

16 та 17 вересня 2026 року оголошено Днями жалоби на території громади

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