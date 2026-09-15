На війні загинув лейтенант Любомир Бонка з Тернопільщини
Сьогодні Великодедеркальська громада отримала офіційне підтвердження загибелі свого земляка – лейтенанта БОНКА Любомира Петровича, 1990 року народження, жителя села Великі Дедеркали. Повідомляють на сторінці громади.
Любомир Бонк був командиром роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону військової частини А3***.
З честю та гідністю він виконував свій військовий обов’язок, мужньо захищав Україну, її свободу та незалежність.
7 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі міста Слов’янськ Краматорського району Донецької області життя нашого Захисника обірвав ворожий удар РСЗВ.
Йому було лише 36 років…
16 та 17 вересня 2026 року оголошено Днями жалоби на території громади