На війні загинув лейтенант Любомир Бонка з Тернопільщини

Сьогодні Великодедеркальська громада отримала офіційне підтвердження загибелі свого земляка – лейтенанта БОНКА Любомира Петровича, 1990 року народження, жителя села Великі Дедеркали. Повідомляють на сторінці громади.

Любомир Бонк був командиром роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону військової частини А3***.

З честю та гідністю він виконував свій військовий обов’язок, мужньо захищав Україну, її свободу та незалежність.

7 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі міста Слов’янськ Краматорського району Донецької області життя нашого Захисника обірвав ворожий удар РСЗВ.

Йому було лише 36 років…