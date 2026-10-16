Тернопільською митницею оформлено понад 555 тисяч тонн експортних товарів вартістю $671 млн

Українська продукція продовжує надходити на міжнародні ринки. Сільськогосподарські товари, промислова продукція, електротехнічне обладнання та вироби різних галузей виробництва знаходять своїх покупців за кордоном. Про зростання зовнішньої торгівлі свідчать і результати експортних операцій у зоні діяльності Тернопільської митниці.

За дев’ять місяців 2026 року митницею оформлено понад 555 тис. тонн експортних товарів загальною вартістю $671 млн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року вартість експорту зросла на 16%, а фізичні обсяги – на 21%.

У товарній структурі експорту найбільшу частку становили продовольчі товари та продукція сільського господарства – 46%. На машини, устаткування та транспорт припало 22%, продукцію хімічної промисловості – 10%, метали та вироби з них – 9%, інші промислові товари – 9%.

Серед окремих товарних позицій найбільшу частку в загальній вартості експорту становили ізольовані електричні проводи та кабелі – 20%, світильники й освітлювальне обладнання – 8%, пшениця – 6,2%, пробки, ковпачки та кришки – 5,5%.

Крім того, за кордон експортували соняшникову та ріпакову олії, цукор, будівельні вироби з пластмас, етиловий спирт та інші товари.

Порівняно із січнем–вереснем 2025 року вартість експорту продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції зросла на 28%, продукції хімічної промисловості – на 25%, машин, устаткування та транспорту – на 5%.

Найбільшим торговельним партнером за вартістю експортованих товарів залишалася Польща, на яку припало 37% загальної вартості експорту. Далі – Німеччина (5%), Литва, Італія, США та Туреччина (по 4%).