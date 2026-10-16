Михайло Головко оскаржує 9-річний вирок: Верховний Суд виявив недоліки у скарзі

Верховний Суд залишив без руху касаційну скаргу колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, який намагається оскаржити вирок у справі про неправомірну вигоду та незаконне зберігання боєприпасів. Засудженому дали 15 днів, щоб виправити недоліки скарги.

Відповідну ухвалу Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду постановив 13 жовтня 2026 року у справі №991/1583/24.

Як зазначено в ухвалі, Головко подав касаційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду від 18 червня 2025 року та рішення Апеляційної палати ВАКС від 8 липня 2026 року. Однак судді встановили, що скарга не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Зокрема, засуджений не навів достатніх аргументів, які б обґрунтовували незаконність або необґрунтованість судових рішень. Також він не вказав конкретних порушень закону, допущених судами, які могли б стати підставою для скасування чи зміни вироку.

У Верховному Суді наголосили, що неповнота судового розгляду та невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи не належать до предмета перевірки касаційної інстанції. Крім того, Головко не обґрунтував вимогу про скасування судових рішень і закриття кримінального провадження.

Через ці недоліки суд залишив касаційну скаргу без руху та встановив 15-денний строк для їх усунення з дня отримання копії ухвали. Якщо засуджений не виконає вимог суду, скаргу повернуть.

Це рішення не означає, що Верховний Суд уже розглянув касаційну скаргу по суті або остаточно відмовив у перегляді вироку. Наразі суд вимагає усунути недоліки, перш ніж вирішувати питання про відкриття касаційного провадження.

Що відомо про справу Михайла Головка

18 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Тернопільської обласної ради винуватим у проханні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі 612 тисяч гривень, а також у незаконному зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Суд призначив Головку покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі, заборони обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком на три роки та конфіскації майна.

8 липня 2026 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу захисту, виключивши з формулювання обвинувачення посилання на незаконне зберігання певних бойових припасів. В іншій частині вирок залишили без змін. Після проголошення рішення Михайла Головка взяли під варту в залі суду.

Тепер засуджений намагається оскаржити ці судові рішення у Верховному Суді.