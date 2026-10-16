На Тернопільщині атакували енергооб’єкт: вибухи чули на Кременеччині

На Тернопільщині триває повітряна атака. Цього разу під ударом опинилася Кременеччина. У місті було чутно вибухи.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, зафіксовано влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.

Інформації про потерпілих наразі не надходило. Обставини події з’ясовують.

Мешканців закликають не поширювати фото й відео з місця події та неперевірену інформацію, аби не допомагати ворогу.