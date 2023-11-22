Корисні властивості масажера для стоп

Ноги є анатомічною областю з великою кількістю нервових закінчень. Як наслідок, захворювання ступнів і структур, що лежать вище, призводять до дискомфорту людини і можуть стати причиною серйозних і небезпечних для життя станів. Така особливість розташування судин у той же час сприяє проведенню масажу.

Масажери для ніг є показанням для людей із сидячим способом життя, спортсменів. Доцільно застосовувати людям із порушенням сну, і навіть з розладами нервової системи. Корисно застосовувати груп населення, які часто носять незручне взуття. Наприклад, шахтарям, працівникам важкої промисловості та військовослужбовцям. Придбати такі масажери можна у компанії BLACKROLL® у Києві чи на офіційному сайті.

Корисність масажу ніг

Доведено, що стопи та долоні є проекцією інших органів, внаслідок чого правильна стимуляція зміцнює загальний стан організму. Масаж нижніх кінцівок має ефективний результат:

знімає втому та м’язову напругу. Сприяє розслабленню кінцівки після фізичного навантаження, прискорюючи відновлення;

знижує біль м’язів після тренування;

усуває набряклість;

зміцнює судинну стінку, будучи профілактикою варикозу. Застійні явища кровообігу та варикоз відносять до небезпечних патологій нижніх кінцівок, що потребує втручання фахівця;

є профілактикою появи мозолів, шишок та наростів на стопах;

покращує трофіку та кровообіг;

нормалізує стан нервової системи;

коригує плоскостопість.

Протипоказання до використання масажерів

З точки зору терапії такі пристрої є малоінвазивними та список протипоказань обмежений. Втім, необхідно згадати, за яких умов застосування масажера щонайменше недоцільно:

важка форма варикозної поразки. Варикоз у пізніх стадіях має схильність до кровотеч, що є невідкладним станом. Прилад для масажу може стати провокаційним фактором, тому застосування є неприпустимим;

шкірні захворювання на ногах. Специфіка шкірних захворювань вимагає дотримання правил особистої гігієни, що також унеможливлює використання масажера;

запальні чи трофічні захворювання. Так чи інакше, масажер діє термічно на уражені тканини. У разі запалення зігрівання тканини допустиме лише певні фази процесу. Що стосується трофічних розладів, то існує ризик занесення інфекції в утворену рану, і, як наслідок, утворення ускладнення;

онкологічні патології. Процедура з впливом на пухлинну тканину може призвести до її руйнування та подальшого розвитку процесу.

Такі патології не рідкісні для людини, тому необхідна консультація фахівця перед застосуванням масажера.

Який масажер вибрати?

Масажери прийнято розділяти на дві групи:

механічні;

електричні.

Механічні відрізняються роботою на основі дії без застосування електрики. До таких відносять кульки та ролери. Процедура роботи роллера ґрунтується на дії поверхні роллера на тканину. У процесі трофіка органу покращується, як наслідок прискорюються процеси регенерації, а також позитивний вплив на нервові закінчення. Відмінно підходять для позбавлення від болю та втоми після тренування, набряків та профілактики плоскостопості.

Електричні прилади для масажу представлені такими групами:

компресійні. Засновані на створенні негативного тиску у спеціальному чоботі;

вібраційні. Дія вібрації ефективно діє при м’язовій напрузі, а також здатна знімати біль;

міостимуляторні. За допомогою дії слабкого імпульсу струму викликають покращення трофіки, що корисно впливають на нервові закінчення;

зігрівальні. Сприяють розслабленню м’язів за допомогою впливу температури.