Транспортний податок: на Тернопільщині надходження від власників преміум-авто зросли майже на 2 млн гривень 

Упродовж дев’яти місяців 2026 року власники елітних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів Тернопільщини 5 млн 334,2 тис. грн транспортного податку. Це на 57,3% або на 1,9 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу частку надходжень забезпечили громадяни, сплативши понад 3,3 млн грн, тоді як юридичні особи внесли ще майже 2 млн гривень.

Транспортний податок належить до майнових податків, проте його сплачують не всі автовласники, а лише ті, хто має автомобілі преміум-класу. До таких належать легкові авто віком не більше п’яти років, ринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат.

Розмір податку є фіксованим і становить 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль, який є у переліку моделей, які підпадають під оподаткування транспортним податком.