На Тернопільщині за скоєння злочину розшукується Юрій Явний



Відділенням поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за скоєння злочину передбаченого ст. 263 ч. 1 КК України розшукується:

Явний Юрій Володимирович, 1993р.н., житель м. Теребовля , Тернопільського району, Тернопільської області.

При отриманні будь – якої інформації стосовно розшукуваного Явного Юрія Володимировича, просимо повідомити до ВП№3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за телефонами :

035512-12-45;

0965870824 або 102