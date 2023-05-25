На Тернопільщині за скоєння злочину розшукується Юрій Явний
Відділенням поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за скоєння злочину передбаченого ст. 263 ч. 1 КК України розшукується:
Явний Юрій Володимирович, 1993р.н., житель м. Теребовля , Тернопільського району, Тернопільської області.
При отриманні будь – якої інформації стосовно розшукуваного Явного Юрія Володимировича, просимо повідомити до ВП№3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за телефонами :
035512-12-45;
0965870824 або 102