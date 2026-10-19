Від літератури до хореографії: на Тернопільщині назвали лауреатів культурних премій

На Тернопільщині обрали лауреатів обласних премій у галузі культури за підсумками 2025 року. Відзнаки присудили у дев’яти номінаціях — за досягнення в етнографії, краєзнавстві, літературі, театрі, образотворчому та музичному мистецтві, публіцистиці, журналістиці й хореографії.

Рішення ухвалив комітет із присудження премій шляхом таємного голосування 16 жовтня. Про це повідомив Департамент культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації.

Хто став лауреатами обласних премій

Етнографія і музейна справа — премія імені Володимира Гнатюка: Зіновій Гірняк, автор книги «Душі Бишківської мотиви».

Краєзнавство — премія імені Петра Медведика: Богдан Гринюк, автор книги «Коцюбинці та Чагарі: історико-краєзнавчий нарис».

Література — премія імені Богдана Лепкого: Юрій Заяць, автор збірки поезій «Дорога до волі».

Театральне мистецтво — премія імені Леся Курбаса: актор Ігор Наконечний — за виконання ролі монаха Атанасія у виставі-реквіємі «Андрей» В. Герасимчука в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Образотворче мистецтво — премія імені Михайла Бойчука: Володимир Окрутний, автор серій екслібрисів «Постаті в екслібрисах» і «Постаті в екслібрисах пам’яти».

Музичне мистецтво — премія імені Соломії Крушельницької: Ольга Драгомирецька та Марія Бондаренко, співавторки концертного проєкту «Різдвяна мить».

Публіцистика — премія імені Ярослава Стецька: Тарас Комаринський, автор серії публікацій у рубриці «Творчі щоденники» газети «Свобода».

Журналістика — премія імені Володимира Здоровеги: Сергій Гордєєв, укладач та автор статті життєписно-бібліографічної студії «В’ячеслав Хім’як “Творю портрет часу”».

Хореографія — премія імені Ігоря Николишина: Ганна Александрович — за хореографічні проєкти, постановки, колективні та сольні виступи, а також популяризацію танцю «Канада».

Обласні премії в галузі культури відзначають авторів і виконавців, які роблять вагомий внесок в українську культуру, зберігають історичну пам’ять і популяризують мистецькі надбання Тернопільщини.