Вибір воїна: чому Руслан Тимофійчук знову став у стрій

Чимало військовослужбовців, які раніше звільнилися з армії через сімейні обставини, повертаються до своїх підрозділів. Для них це знайома місцевість, свої люди та команда, з якою вони пережили багато викликів. Одним із таких є Руслан, який, незважаючи на непрості обставини, знову вирішив стати на захист Батьківщини.

Руслан Тимофійчук родом з Чернівецької області, вже 15 років живе у селі неподалік Тернополя. Там у нього сім’я, двоє люблячих донечок, турботлива дружина.

З початку повномасштабного російського вторгнення солдат проходив службу в 82 батальйоні 105 окремої бригади територвальної оборони ЗСУ на посаді стрільця. Однак, через рік, йому довелося залишити службу, адже його батько став інвалідом другої групи і потребував догляду.

«Коли я отримав повістку у травні 2022 року, я одразу зібрався і пішов у військомат», – згадує він.

Виконував завдання на Полтавшині, Сумщині, Харківщині, згодом усе це допомогло йому зрозуміти важливість його в армії. Чимало друзів зустрів на своєму шляху, багато чому навчився.

Залишаючи службу Руслан не втратив зв’язок з побратимами.

«Ми підтримували спілкування, я завжди розумів, що хлопцям важко. Але держава у нас одна і я не хочу служити в чужій армії», – говорить він.

Спочатку дружина Руслана була незадоволена його рішенням повернутися, але після обговорень вони змогли знайти спільне рішення.

«Вдруге йду до свого підрозділу, до хлопців, з якими служив раніше. Вони мене вже чекають і жартують, що я дуже довго їду до них», – додає Руслан.

Його рішучість свідчить про глибоке розуміння ситуації в країні.

«Я переконаний, що служити у своїх Збройних Силах і бути в своїй країні краще, ніж годувати чужу армію і жити під триколором», – наголошує він.

Руслан застерігає: «Вибір сьогодні за кожним з нас. Якщо ми не використаємо свої можливості звраз, завтра може бути пізно щось обирати, щось говорити та планувати».

Долучайся до своїх!

Якщо ти відчуваєш, що можеш стати на захист України, будь поруч. Зв’яжись із відділенням рекрутингу за номером 050 506 34 38.