росія за три доби атакувала Тернопільщину 41 безпілотником: є влучання в Тернополі та Чорткові

Упродовж трьох діб, із 13 до 16 жовтня, російські війська застосували 41 безпілотник у межах Тернопільської області. Зафіксовано чотири влучання, ще дев’ять повітряних цілей зупинили сили протиповітряної оборони. Під час атак на Чортків 15 жовтня поранень зазнали п’ятеро людей, один із них залишається в лікарні.

Про це 16 жовтня повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, у ніч на 14 жовтня російські війська атакували адміністративну будівлю транспортного підприємства в Тернополі. Потерпілих не було.

У ніч на 15 та 16 жовтня під ударом тричі опинилася філія виробничого підприємства в Чорткові. Унаслідок атак пошкоджено приміщення цехів. На місцях влучань виникло кілька осередків пожежі загальною площею близько 100 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Наразі фахівці підприємства та залучені експерти оцінюють масштаби руйнувань і збитків. За інформацією Тараса Пастуха, не виключена загроза повторних ударів.

П’ятеро поранених у Чорткові

Унаслідок атаки 15 жовтня в Чорткові постраждали п’ятеро людей. Четверо з них уже виписані з медичних закладів, ще один пацієнт продовжує стаціонарне лікування. Його стан оцінюють як задовільний.

Подвійна атака в ніч на 16 жовтня минула без загиблих і поранених.

Тернопільщину атакували 41 безпілотником за три доби

За даними начальника Тернопільської ОВА, із 00:00 13 жовтня до 09:00 16 жовтня в межах області російські війська застосували 41 безпілотник. Частина з них пролетіла транзитом до інших областей.

За цей період зафіксували чотири влучання, а сили протиповітряної оборони зупинили дев’ять повітряних цілей.

Тарас Пастух наголосив, що атаки на західні області України суттєво посилилися, і закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Також він подякував рятувальникам, медикам, поліцейським та іншим фахівцям, які працювали на місцях влучань.