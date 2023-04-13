У Підволочиській громаді переіменовано вулиці

Саме таке рішення було прийнято на черговому засіданні сесії Підволочиської селищної ради.

📍Отже, у селищі Підволочиськ переіменовано дві вулиці.

Вулиця “Осипова” на “Соборна” та “8 березня” на “Джерельна”.

📍А також в селі Галущинці вулицю “Гагаріна” на “Миру” та в селі Хмелиська вулицю “Колгоспна” на “Незалежності”.

ℹ️ Нагадаємо, що жителі громади протягом встановлено часу надали пропозиції комісії з питань найменування (перейменування) вулиць та інших об’єктів, які пов’язані з тоталітарними режимами та з назвами російського походження у зв’язку з військовою агресією російської федерації, відповідно, дана комісія запропонувала затвердити волевиявлення жителів громади.

📍Важливо! В усіх державних реєстрах вже внесені відповідні зміни!