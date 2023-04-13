Благотворительные инициативы казино Pin-Up Украина

Одним из первых в Украине лицензированных казино стал проект Пин Ап. Заведение предлагает широкий выбор высококачественных игровых продуктов для миллионов клиентов, которые наслаждаются традиционными слот-машинами, простыми лотереями, турнирами и разнообразными бонусами. Компания неустанно работает над улучшением сервисов и не боится экспериментировать с новыми инструментами, а Pin-Up налоги стали внушительной частью общей суммы, которая была внесена в казну игорным бизнесом за 2022 год. Отсутствие желание уклоняться от налогов связано с соблюдением принципов честности, открытости и надежности.

Поддержка работы инфраструктуры

Компания спонсирует социальные активности и оказывает помощь через официальный фонд PIN-UP Foundation. Поддержка уже была оказана большому числу украинцев на общую сумму около 55 миллионов гривен. Средства были потрачены на закупку товаров первой необходимости, перевозку людей в безопасное место, а также приобретение оборудования для стабилизации работы метрополитена в Харькове. В этот же город уехали печки и генераторы, которые согревали людей в специальных точках. Военные события не мешают компании инвестировать средства в будущее нации. Даже сейчас фонд спонсирует проведение спортивных и образовательных событий, покупает дорогостоящее оборудование для медучреждений.

Азартные игры и волонтерство совместимы

Pin-Up как представитель игорного бизнеса в Украине успевает решать профильные и волонтерские задачи. Отдельная группа людей команды занимается вопросами благотворительности. Прямое сотрудничество с областными военными администрациями помогает быстро закрывать запросы, связанные с отсутствием снаряжения. Помощь медицинским организациям оказывается как в виде приобретенного оборудования, так и денежными переводами на медикаменты, которые очень нужны. Еще одним способом помочь пострадавшим от войны людям стало спонсорство спортивных матчей, посетители которых могут сделать донат, пожертвовав деньги вместо покупки чашки кофе. Не стоит забывать и об инициативе, связанной с реабилитацией детей, которые были в оккупации.

Pin Up налоги — это не единственный финансовый вклад, который делает компания в стремлении помочь населению Украины. Благотворительный фонд продолжает работать и не планирует прекращать свою деятельность. Это отличное доказательство того, что владельцы азартного бизнеса такие же люди, которые умеют поддерживать и придерживаться обязательств, а не только мошенники, желающие завладеть чужими финансовыми средствами.