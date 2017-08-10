У селі Іване-Пусте, що на Борщівщині, голова облради Віктор Овчарук відкрив відремонтований дитячий садочок

У Іване-Пусте 3 серпня було чимале свято. Після тривалого часу та докладених неабияких зусиль відкрито добудований, відремонтований, обладнаний дитячий садочок.

Тут добудували нові приміщення, перекрили дах, поміняли вікна, зробили ремонт, обладнали усім необхідним. Громада доклала чимало сил та коштів, щоб дітлахів зустріли світлі, зручні, затишні групи. Садочок може прийняти майже півсотні дітей.

Голова обласної ради Віктор Овчарук привітав земляків із радісною подією: «Нинішній день ми чекали з особливим нетерпінням і запам’ятається він усім нам, не тільки мешканцям села, як особливе свято. Адже сьогодні відкриваємо оновлений, розширений, відремонтований дитячий садок.

Це довгоочікувана подія – справжній подарунок для дітвори та їх батьків. Адже дошкільна освіта є першою сходинкою до здобуття якісних знань, фундаментом, на якому будується вся система освіти. Те, чого навчаться малюки у цих світлих приміщеннях, стане першим кроком до виховання справжнього громадянина, доброї, порядної людини, вдячного, турботливого сина чи доньки. Тут дітки отримають основи життя у суспільстві та товаристві, пізнають найперші ази науки. Тож нехай їм тут буде радісно, затишно та привітно. А ми, керівники області, району, громади, зобов’язані максимально охопити дітей дошкільною освітою, забезпечити її якість і доступність незалежно від місця проживання, матеріального забезпечення, соціального походження. Це наше безпосереднє завдання. Тішить, що збільшується потреба у таких закладах. Адже збільшується кількість малечі. А це гарантія, що ваша громада, наш край, наша держава має майбутнє.

Тож ще раз вітаю дітей, батьків та колектив працівників із отриманням такого затишного садочку та бажаю всім здоров’я, добра, миру, злагоди та доброї долі. І нехай у цих стінах завжди лунає дитячий сміх. А ще хочу подякувати усім, хто долучився до сьогоднішньої події».