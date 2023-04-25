Безробіття під час війни: вакансії є, працювати нікому

Ринок праці в Україні переживає найзапаморочливіші за 30 років гойдалки: із початком повномасштабного вторгнення ринок праці обвалився, тисячі компаній закрились, а без роботи залишились мільйони людей. Більш як за рік війни – ситуація із працевлаштуванням дещо стабілізувалась. Однак роботи українцям і досі бракує, водночас роботодавці скаржаться на брак кваліфікованих кадрів. Скільки незайнятих в Україні зараз та що робить держава, аби зменшити безробіття – розбирались у Центрі громадського моніторингу та контролю.

Ринок праці повільно, але відновлюється

Станом на 1 квітня, в Україні зареєстровано 137 тис. безробітних – повідомили у Державній службі зайнятості. З них більшість – 72% – жінки, переважно від 35 до 44 років. Від початку року Державній службі зайнятості вдалось працевлаштувати понад 48 тис. осіб.

Однак, офіційний показник безробіття в Україні далекий від реального, певні у Мінекономіки. Заступниця Міністра Тетяна Бережна в ефірі Національного Марафону заявила: фактична кількість безробітних в Україні сягає 2,8 млн людей. При чому це вже – досягнення. Адже, після фактично краху на початку повномасштабної війни, із середини 2022 ринок праці поступово відновлюється, однак вакансій все ще вдвічі менше, ніж у січні 2022.

“Зростає кількість робочих місць і найманих працівників, зростає кількість вакансій від роботодавців. Ми за допомогою ресурсів Державної служби зайнятості запустили Єдиний портал вакансій. Ми розуміємо, що на цьому ресурсі кількість офіційно зареєстрованих вакансій зростає”, – зазначила Бережна.

Ще одна проблема – відсутність не тільки робочих місць, а й кваліфікованих працівників. Мільйони працездатних кадрів, переважно жінки, виїхали за кордон. А ті, хто нині шукають роботу на наявні вакансії не підходять.

“Якщо ви поспілкуєтеся з підприємцями, можете почути, що у них є нестача кадрів у зв’язку з тим, що багато українців перебувають за кордоном. Щонайменше п’ять мільйонів українців – у Європі, з них у Польщі – півтора мільйона осіб, працездатного віку з вищою освітою, з яких понад 50% були працевлаштовані”, – розповідає Тетяна Бережна.

Прогнози

В Нацбанку вважають, що до кінця року рівень безробіття в Україні триматиметься на позначці 26%, але поступово йтиме на спад.

“Упродовж 2023 року безробіття залишатиметься на високому рівні (близько 26%). Надалі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності”, – йдеться в повідомленні НБУ. А от вже у 2024 році рівень безробіття знизиться до 20%, а у 2025 році – до 17,6%.

Як держава бореться з безробіттям

Від початку повномасштабної війни, щоби створювати робочі місця, держава розробляє різні програми.

Приміром, за допомогою програми видачі грантів єРобота, гроші на старт або розширення бізнесу отримали 4 тисячі підприємців. Загалом, це – 1,5 млрд грн.

А із листопада 2022 року в Україні стартувала масштабна кампанія із залучення безробітних до відбудови зруйнованих під час війни об”єктів – “Армія відновлення”. До неї, станом на середину квітня, долучились понад 14 тис. людей.

А із 1 січня 2024 уряд частково компенсуватиме бізнесу податки за виплати заробітної плати колишнім офіційно безробітним. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

“Уряд затвердив порядки надання компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за створення нових робочих місць та за прийняття на роботу офіційно зареєстрованих безробітних”, — йдеться у повідомленні.

Очікується, що уряд компенсовуватиме 50% від єдиного соціального внеску протягом року.

Як оформити допомогу по безробіттю під час війни

Отримати статус безробітного, а відповідно, і допомогу, можна трьома способами: через сервіс Дія, електронні служби Держслужби зайнятості або ж безпосередньо у центрі зайнятості. Українці, що перебувають на прифронтових або тимчасово окупованих територіях, можуть подати заявку онлайн.

В областях, де центри зайнятості не працюють, перерахунок коштів відбуватиметься через Ощадбанк на банківський рахунок заявника або переказом через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Суми виплат від 1 січня зменшили. Мінімальна допомога по безробіттю становить 1000 грн (раніше – 1800 грн), максимальна – дорівнює розміру мінімальної зарплати, тобто 6700 грн (раніше платили 150% від “мінімалки”).

Допомогу виплачуватимуть протягом 3 місяців, особам передпенсійного віку – протягом року.