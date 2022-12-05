Тернополяни за “Е-Тернопіль” заплатили зі своєї кишенi майже 0,5 млн. грн.

За мобільний додаток “Е-Тернопіль” тернополяни заплатили з своєї кишенi майже пiвмiльйона гривень.

Тернопiльська мiська рада мало не щодня звiтує на офiцiйних сторiнках у соцмережах i на сайтi про пiдготовку громади до блекауту. Влаштовує залiзобетоннi укриття, закуповує генератори, iнспектує “Пункти незламностi”, навчає керiвникiв ОСББ, як правильно злити воду з системи опалення у випадках його вiдсутностi i багато iншого.

Серед цього перелiку цiкавим пунктом є створення мобiльного додатку «е-Тернопiль», де повинна бути вся важлива iнформацiя про мiсто – мапа колонок-качалок, пунктiв обiгрiву, закладiв, якi працюють без електроенергiї i багато iншого.

Згiдно тендерiв, проведених Тернопiльською мiською радою на Prozorro, створення базового функцiоналу мобiльного додатку «е-Тернопiль» до «Єдиної iнформацiйно-аналiтичної системи управлiння ресурсами та взаємодiї з мешканцями Тернопiльської територiальної громади» вартує 215 тисяч гривень, а розширення бази даних реєстрiв цiєї системи – ще 240 тисяч.

А розробка програмного забезпечення (реєстрiв) на впровадження єдиної iнформацiйно-аналiтичної системи управлiння ресурсами та взаємодiї з мешканцями Тернопiльської мiської територiальної громади платникам податкiв обiйшлася ще у 2021 роцi у 440 тисяч гривень.

ТМР заявляє, що iнтерфейс системи постiйно буде оновлюватись. Значить, будуть новi i новi тендери…

В обох випадках переможцем тендеру є ТОВ “МIСЬКI IНIЦIАТИВИ”, фiрма, зареєстрована у квартирi на вулицi Острозького,45 у Тернополi (за даними Clarity).

Чи необхiднi цi шаленi витрати у такий нелегкий час i кому i яким чином цей додаток знадобиться у випадок передбачуваної повної вiдсутностi свiтла та зв’язку, оцiнку дадуть тернополяни.

Голос