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У Тернопільській обласній раді — нові депутати

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Під час четвертого пленарного засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради оголошено постанову Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію нових депутатів.

🔹 Депутатські мандати отримали:

  • Борис Данилович Репка, обраний в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «Батьківщина»;

  • Андрій Володимирович Семенюк, обраний у тому ж окрузі за списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»».

📥 Відповідну постанову прийняла Тернопільська обласна територіальна виборча комісія. Нові депутати офіційно приступили до виконання своїх обов’язків.

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