У Тернопільській обласній раді — нові депутати

Борис Данилович Репка , обраний в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «Батьківщина» ;

Андрій Володимирович Семенюк, обраний у тому ж окрузі за списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»».