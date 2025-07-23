У Тернопільській обласній раді — нові депутати
Під час четвертого пленарного засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради оголошено постанову Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію нових депутатів.
🔹 Депутатські мандати отримали:
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Борис Данилович Репка, обраний в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «Батьківщина»;
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Андрій Володимирович Семенюк, обраний у тому ж окрузі за списком від Тернопільської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»».
📥 Відповідну постанову прийняла Тернопільська обласна територіальна виборча комісія. Нові депутати офіційно приступили до виконання своїх обов’язків.