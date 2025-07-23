Тернопільська поліція розшукує двох злочинців

Увага, розшук! Поліція Тернопільщини встановлює місцеперебування двох підозрюваних

Співробітники поліції розшукують жителів селища Велика Березовиця Тернопільського району — Ірину Винник, 1984 року народження, та Андрія Костіва, 1978 року народження.

Правоохоронці підозрюють цих осіб у вчиненні корисливих злочинів. У зв’язку з цим тривають оперативні заходи з встановлення їхнього місцеперебування.

Поліція звертається до громадян із проханням:

якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Ірини Винник та Андрія Костіва, або обставини, які можуть допомогти в їхньому розшуку, негайно повідомте:

📞 Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області —

(097) 915-61-41

📞 Спецлінія поліції — 102

Анонімність та конфіденційність гарантовано.