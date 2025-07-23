Тернопільська облрада закликає перевірити монастирі на зв’язки з московським патріархатом

23 липня 2025 року Тернопільська обласна рада ухвалила звернення до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з проханням перевірити діяльність кількох монастирів області на предмет можливої афілійованості з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена — мається на увазі структура московського патріархату.

Звернення підтримали 47 депутатів облради.

У документі йдеться про необхідність перевірки таких релігійних установ:

Почаївська Свято-Успенська лавра (ЄДРПОУ 14035189);

Почаївський Свято-Духівський монастир Тернопільської єпархії УПЦ (МП) (ЄДРПОУ 26427919);

Свято-Богоявленський жіночий монастир Тернопільської єпархії УПЦ (МП) (ЄДРПОУ 23587686).

Обласна рада просить провести комплексне дослідження щодо можливих зв’язків зазначених установ із забороненою організацією, яка, за даними правоохоронних органів, може здійснювати антидержавну діяльність під виглядом релігійної місії.

Контроль за виконанням рішення покладено на профільну депутатську комісію.