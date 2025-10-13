У Тернополі розпочато подачу тепла у школи

У всіх навчальних закладах загальної середньої освіти міста Тернополя з сьогоднішнього дня розпочато подачу тепла.

На початку місяця тепло вже подали в дитячі садочки та медичні установи. Тепер теплоносій подано й до шкіл, що дозволить створити комфортні умови для навчання учнів та роботи педагогічного персоналу.

Міська влада наголошує, що подача тепла відбувається відповідно до встановлених графіків і стандартів, щоб забезпечити безпечні та теплі умови у навчальних приміщеннях.