23:37 | 13.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі розпочато подачу тепла у школи

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

 У всіх навчальних закладах загальної середньої освіти міста Тернополя з сьогоднішнього дня розпочато подачу тепла.

На початку місяця тепло вже подали в дитячі садочки та медичні установи. Тепер теплоносій подано й до шкіл, що дозволить створити комфортні умови для навчання учнів та роботи педагогічного персоналу.

Міська влада наголошує, що подача тепла відбувається відповідно до встановлених графіків і стандартів, щоб забезпечити безпечні та теплі умови у навчальних приміщеннях.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *