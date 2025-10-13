У Тернополі невідомі в камуфляжі вже добу блокують авто з цивільними

У Тернополі біля торгового центру «Орнава» більше доби триває незвична ситуація: невідомі особи у військовій формі, з балаклавами на обличчях, заблокували автомобіль із цивільними. За даними журналістів редакції «20 хвилин», у салоні транспортного засобу перебувають 49-річний футболіст і тренер Сергій Задорожний та його дружина Наталія.

На місце події викликали поліцію, але ситуація залишилась заплутаною. Невідомі особи, які явно належать до військових формувань, утримують заблоковану автівку, забороняючи водієві, викладачу, вийти та взаємодіяти з будь-якими службами. Поруч з ними на вулиці знаходяться перехожі, які не стримують емоцій та вступають у словесні суперечки з блокувальниками.

Водій подає документи на відстрочку, однак вказує на свою готовність отримати повістку для проходження служби, що викликає ще більше запитань у громадськості. Натомість, офіційних коментарів від представників ТЦК та поліції наразі не отримано. Місцеві правоохоронці лише підтверджують, що «забезпечують громадський порядок».

Очевидці ситуації звертаються до органів влади з проханням прояснити роль та легітимність таких дій. «Ми забезпечуємо громадський порядок», — так пояснюють свою присутність люди в камуфляжі. Але хто саме контролює ситуацію та чи не виходить вона за межі правових норм, на це питання все ще немає відповіді.