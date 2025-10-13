Відновлення Бережанського замку: ексклюзивні двері, що повертають історію!

Бережанський замок набуває нового життя завдяки благодійній підтримці фонду “Покрова” та меценатам з ПАП “Агропродсервіс”. Спільно з фахівцями Державного історико-архітектурного заповідника в Бережанах, почато низку робіт для відновлення цієї історичної пам’ятки.

🔥 Однією з останніх новинок стала відкриття захоплюючої локації — підземелля замку. Цього року також вдалося замінити вісім вікон, встановити двоє дверей та побудувати дашок-арку у Західному корпусі.

🚪 Особливість нових дверей, що прикрашають замок, — це справжні витвори мистецтва. Майстри з Тернополя виготовили ексклюзивні зовнішні та внутрішні двері за спеціальним ескізом, створеним відомим реставратором Сергієм Сірим, який багато років присвячує свою роботу Бережанам. Він відтворив стиль XVI-XVII століття, щоб замок знову дихав історією!

💬 “Бережанський замок називали другим Вавелем. І справді, його архітектурний стиль перегукується з архітектурою замку у Кракові. Ми відтворювали старовинні стилістичні елементи, зокрема, восьмигранники, щоб двері відображали атмосферу епохи. Це наша шана історії і прагнення зберегти нашу спадщину,” — коментує реставратор.

🇺🇦 Реставрація замку — це не тільки відновлення пам’ятки архітектури, але й знак нашої незламності. Віримо в майбутнє України і прагнемо зберегти все найкраще з нашого минулого!